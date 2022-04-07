Клубы РПЛ будут получать минимум по 550 миллионов рублей от лиги со следующего сезона (Metaratings)

Доходы клубов РПЛ вырастут в несколько раз благодаря новым контрактам от реализации телевизионных прав, прав на нейминг и беттинг-прав.

По информации Metaratings, каждый клуб лиги будет получать минимум 550 миллионов рублей с сезона-2022/23. Эту цифру подтвердил источник, занимающий высокий пост в одной из команд.

Клубы смогут рассчитывать на эту сумму, если в РПЛ останутся 16 команд, а система распределения доходов останется на таком же уровне.