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Клубы РПЛ будут получать минимум по 550 миллионов рублей от лиги со следующего сезона (Metaratings)

Доходы клубов РПЛ вырастут в несколько раз благодаря новым контрактам от реализации телевизионных прав, прав на нейминг и беттинг-прав.

По информации Metaratings, каждый клуб лиги будет получать минимум 550 миллионов рублей с сезона-2022/23. Эту цифру подтвердил источник, занимающий высокий пост в одной из команд.

Клубы смогут рассчитывать на эту сумму, если в РПЛ останутся 16 команд, а система распределения доходов останется на таком же уровне.

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Источник: Metaratings

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07.04.2022 13:22
Комментарии4
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  • ...
    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 13:38

    Если инфляция в ближайшие месяцы останется такой же, как и сейчас (до 2% в неделю), то в обозримый период этих денег не хватит на оплату уборщиц в подтрибунных раздевалках...

    4
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  • ...
    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 13:35

    Надо же!!! Именно СЕЙЧАС, когда экономика покатилась вниз...в росфутболе вдруг появилось много говых свободных денег... Люди вдруг вместо стремительно дорожающего "борщевого набора", стали срочно оплачивать кабельны каналы, чтобы смотреть за дорого этот великолепнфй турнир!)))))Чушь... РПЛ никогда не окупалась в адекватном экономическом смысле.... Это ПОЛНОСТЬЮ ДОТАЦИОННАЯ СТРУКТУРА! Содержание её неизменных лидеров изначально "повеслили" на "вертикальных олигархов (Лукойл) или прямо на гос (полу гос) структуры (РЖД, ГазМяс...). С т.з. рынка, РПЛ - потёмкинская деревня...что-то типа АвтоВАЗа...который уже долгие годы "живёт" на госдотации...которые никто не требует вернуть...

    2
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  • ...
    Рейтинг: +178

    Эмом 7 апреля, 13:25

    ага конечно минимум 550млн эвро каждому клубу, даже Пересу с его суперлиги такое и не снилось.

    1
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    ...
    Рейтинг: +178

    Эмом > Эмом 7 апреля, 13:26

    оперативно )

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