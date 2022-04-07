Мюллер – о поражении от «Вильярреала»: «Понимаем, что все могло закончиться куда хуже»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Мюнхенцы на выезде уступили со счетом 0:1.

Ответная игра состоится 12 апреля в Германии.

«Мы принимаем это минимальное поражение. Хорошо понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Нужно отдать сопернику должное.

Теперь нужно собраться и показать настоящую «Баварию» в ответной игре», – сказал Мюллер.