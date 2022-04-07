Мюллер – о поражении от «Вильярреала»: «Понимаем, что все могло закончиться куда хуже»

Мюллер у них традиционно всегда был самым сообразительным...
Штирлиц шел по коридору. Вдруг за его спиной раздались вкрадчивые шаги.
"Это Мюллер", - подумал Штирлиц.
"Это я", - подумал Мюллер.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».
- Мюнхенцы на выезде уступили со счетом 0:1.
- Ответная игра состоится 12 апреля в Германии.
«Мы принимаем это минимальное поражение. Хорошо понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Нужно отдать сопернику должное.
Теперь нужно собраться и показать настоящую «Баварию» в ответной игре», – сказал Мюллер.