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Мюллер – о поражении от «Вильярреала»: «Понимаем, что все могло закончиться куда хуже»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».

  • Мюнхенцы на выезде уступили со счетом 0:1.
  • Ответная игра состоится 12 апреля в Германии.

«Мы принимаем это минимальное поражение. Хорошо понимаем, что все могло закончиться куда хуже. Нужно отдать сопернику должное.

Теперь нужно собраться и показать настоящую «Баварию» в ответной игре», – сказал Мюллер.

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 08:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 11:39

    Мюллер у них традиционно всегда был самым сообразительным...
    Штирлиц шел по коридору. Вдруг за его спиной раздались вкрадчивые шаги.
    "Это Мюллер", - подумал Штирлиц.
    "Это я", - подумал Мюллер.

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