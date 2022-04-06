Отстранение грозит 3-4 судьям, работавшим на матчах 23-го тура РПЛ («СЭ»)

Казалось бы что сложного, относись объективно ко всем командам, принимай справедливое решение. Но грубые ошибки, повлиявшие на результат матчей продолжают идти.
В ходе сегодняшнего экстренного заседания судейского комитета РФС могут отстранить от работы трех или четырех арбитров.
Это рефери, допустившие ошибки в матчах 23-го тура чемпионата России.
- Алексей Сухой и Артем Любимов – главный судья и видеопомощник в игре «Краснодар» – «Динамо» (0:1);
- Игорь Панин – главный судья встречи ЦСКА – «Урал» (2:2);
- Павел Шадыханов – видеопомощник Сергея Карасева в матче «Локомотив» – «Спартак» (1:0).