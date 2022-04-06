Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

Отстранение грозит 3-4 судьям, работавшим на матчах 23-го тура РПЛ («СЭ»)

В ходе сегодняшнего экстренного заседания судейского комитета РФС могут отстранить от работы трех или четырех арбитров.

Это рефери, допустившие ошибки в матчах 23-го тура чемпионата России.

Новости по теме
Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги
Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии» 1
В РПЛ может появиться новый турнир – Кубок лиги 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.04.2022 12:40
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:20

    Казалось бы что сложного, относись объективно ко всем командам, принимай справедливое решение. Но грубые ошибки, повлиявшие на результат матчей продолжают идти.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1438

    22 raza chemp 6 апреля, 13:47

    Ахахаха ошибся и карась и арбитр вар, но за счет авторитета наказан только арбитр вар будет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7017

    владимир миронов 6 апреля, 13:32

    Весь судейский корпус в отставку,а судей на Колыму,пусть золото добывают для страны.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 13:14

    могут отстранить от работы трех или четырех арбитров.===КОРРУПЦИЯ. И так везде в России.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11