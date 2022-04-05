Лига чемпионов. Гол Де Брюйне принес «Ман Сити» победу над «Атлетико»

Весь матч прошел под диктовку Ман Сити. Может быть правильно Симеоне выбрал такую тактику. В открытый футбол с Ман Сити играть рискованно.
«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол на 70-й минуте забил Кевин Де Брюйне.
«Ман Сити» не пропускает в третьем матче ЛЧ подряд. «Атлетико» нанес всего два удара по воротам за весь матч.
Ответный матч состоится 13 апреля в Мадриде.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Манчестер Сити (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Де Брюйне, 70.