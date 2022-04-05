Лига чемпионов. Гол Де Брюйне принес «Ман Сити» победу над «Атлетико»

«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 70-й минуте забил Кевин Де Брюйне.

«Ман Сити» не пропускает в третьем матче ЛЧ подряд. «Атлетико» нанес всего два удара по воротам за весь матч.

Ответный матч состоится 13 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 70.

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