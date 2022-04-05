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    Лига чемпионов. Гол Де Брюйне принес «Ман Сити» победу над «Атлетико»

    «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Единственный гол на 70-й минуте забил Кевин Де Брюйне.

    «Ман Сити» не пропускает в третьем матче ЛЧ подряд. «Атлетико» нанес всего два удара по воротам за весь матч.

    Ответный матч состоится 13 апреля в Мадриде.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Манчестер Сити (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Де Брюйне, 70.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2022 23:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 11:04

      Весь матч прошел под диктовку Ман Сити. Может быть правильно Симеоне выбрал такую тактику. В открытый футбол с Ман Сити играть рискованно.

      0
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      Рейтинг: +2919

      Play 6 апреля 2022, 06:34

      Атлетико вообще в футбол не играл вчера, понятное дело, что Симеоне всегда так играет, но это уже перебор, эдакая Уфа на максималках.

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2022, 00:54

      Я за МанСити - к победе в ЛЧ!

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