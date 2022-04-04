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Шварц: «Горд тем, как повел себя Шиманьски»

4 апреля 2022, 00:56
3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался доволен тем, что полузащитник Себастьян Шиманьски вернулся в московский клуб после паузы на матчи сборных.

– Были ли у вас опасения, что Себастьян Шиманьски может не вернуться из сборной?

– Мы сейчас все находимся в непростой ситуации. Я очень горд тем, как повел себя Себастьян. Это говорит о том, что в команде сложилась очень доверительная обстановка. Мы являемся единым целым, и это дорогого стоит.

  • Шиманьски сообщил Шварцу, что останется в «Динамо» до конца сезона.
  • Потом поляк покинет Россию.
  • В этом сезоне Себастьян забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шиманьски Себастьян Шварц Сандро
Комментарии (3)
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Борисыч1
1649039018
Откуда появился этот фейк, что Шима собирается уйти после окончания сезона? Никто не говорил об этом.
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FanatSerj
1649058942
У парня реально стальные яйца, градус истерии сейчас в Польше зашкаливает, буквально позавчера там уже звучало предложение перекрыть воздух в Россию т.к санкции не работают. А то как получается, они там воздух перекрывают, а тут вот спокойно их молодой сборник играет, да ещё вместе с врагами всего западного мира, как так то ))
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zigbert
1649071807
Поступил правильно. Не подвел коллектив в ответственное время.
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