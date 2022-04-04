Шварц: «Горд тем, как повел себя Шиманьски»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался доволен тем, что полузащитник Себастьян Шиманьски вернулся в московский клуб после паузы на матчи сборных.
– Были ли у вас опасения, что Себастьян Шиманьски может не вернуться из сборной?
– Мы сейчас все находимся в непростой ситуации. Я очень горд тем, как повел себя Себастьян. Это говорит о том, что в команде сложилась очень доверительная обстановка. Мы являемся единым целым, и это дорогого стоит.
- Шиманьски сообщил Шварцу, что останется в «Динамо» до конца сезона.
- Потом поляк покинет Россию.
- В этом сезоне Себастьян забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
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Источник: сайт «Динамо»