Гаврилов: «Несерьезно, что матч «Локомотив» – «Спартак» не перенесли. Издеваются над игроками?»

Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов не согласен, что РПЛ не перенесла матч 23-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком». Он проходит в снегопад.

«То, что решили играть — это несерьeзно. Что за руководители? Какой футбол в такую погоду… Не могут отменить игру? Условия не позволяют? Это ерунда. Издеваются над футболистами, что ли? Как можно играть в таких условиях, когда всe время в глаза сыпет снег. Постоянно шипы забиваются, ноги проскальзывают», – сказал Гаврилов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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