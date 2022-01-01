Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

«Химки» – о победном голе «Рубину»: «Мы закончим сейчас все!»

Пресс-служба «Химок» эмоционально отреагировала на решающий гол в матче 23-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2). Он забит на 90-й минуте белорусом Захаром Волковым.

«Мы закончим сейчас все!» – написали химчане.

  • Защитник Волков – зимний новичок «Химок».
  • Команда благодаря 3 очкам поднялась с последнего места РПЛ на 13-е.
  • «Рубин» потерпел 4-е поражение подряд.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
«Минута чистого наслаждения». РПЛ поздравила Каряку с днем рождения нарезкой его голов со штрафных
Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно» 3
«Рубин» проиграл последние 3 матча с общим счетом 3:14
Источник: телеграм-канал «Химок»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:06
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +61058

    portero 1 час назад

    очень расстроил результат, петушков опять кукарекать будет....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11