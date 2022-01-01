«Химки» – о победном голе «Рубину»: «Мы закончим сейчас все!»

Пресс-служба «Химок» эмоционально отреагировала на решающий гол в матче 23-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2). Он забит на 90-й минуте белорусом Захаром Волковым.

«Мы закончим сейчас все!» – написали химчане.

Защитник Волков – зимний новичок «Химок».

Команда благодаря 3 очкам поднялась с последнего места РПЛ на 13-е.

«Рубин» потерпел 4-е поражение подряд.

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