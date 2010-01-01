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Тошич: «Уверен, что россияне будут болеть за сборную Сербии на чемпионате мира»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассчитывает на поддержку сборной Сербии со стороны россиян во время ЧМ-2022.

«Помню, что были моменты, когда я играл за сборную Сербии и наша команда не попадала на чемпионат Европы, а сборная России играла в турнире. Тогда я и многие сербы болели за российскую сборную.

Так что уверен, что большинство россиян во время чемпионата мира будут поддерживать Сербию. Каждый из сербских игроков будет чувствовать эту поддержку, благодаря этому футболистам будет легче.

Надеюсь, что все это скоро закончится, и российские футболисты и остальные спортсмены будут заниматься своей работой, выступая на чемпионатах мира и Европы. Мы все желаем. чтобы все в мире было нормально», – сказал Тошич.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Жеребьевка группового этапа турнира состоится сегодня в 19:00 мск.
  • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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Источник: «Матч ТВ»

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