Ловрен пропустит ближайшие матчи «Зенита». Остальные легионеры готовы играть (Bobsoccer)

Защитник «Зенита» Деян Ловрен продолжает восстанавливаться после травмы

По информации Bobsoccer, участие хорвата в ближайших матчах исключено. Остальные легионеры «Зенита» готовы сыграть в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Нападающий Юри Алберто присоединится к команде сегодня утром. Полузащитник Вильмар Барриос из-за сложной логистики может прилететь сразу в Сочи.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«Сочи» примет «Зенит» 3 апреля в 19:00 мск.

Ловрен не выходит на поле с декабря.

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