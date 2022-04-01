Ловрен пропустит ближайшие матчи «Зенита». Остальные легионеры готовы играть (Bobsoccer)

Защитник «Зенита» Деян Ловрен продолжает восстанавливаться после травмы
По информации Bobsoccer, участие хорвата в ближайших матчах исключено. Остальные легионеры «Зенита» готовы сыграть в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
Нападающий Юри Алберто присоединится к команде сегодня утром. Полузащитник Вильмар Барриос из-за сложной логистики может прилететь сразу в Сочи.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
- «Сочи» примет «Зенит» 3 апреля в 19:00 мск.
- Ловрен не выходит на поле с декабря.
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Источник: Bobsoccer