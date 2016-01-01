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Перейра будет исключен из состава ЭСК РФС

Бывший глава департамента судейства РФС Витор Перейра будет выведен из состава экспертно-судейской комиссии РФС, сообщает «СЭ». Фактически он уже не участвовал в последнем заседании.

На данный момент в состав комиссии входят: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витoр Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

  • РФС объявил об отставке Перейры с поста главы департамента судейства в середине марта.
  • Португалец возглавлял департамент с сентября 2021 года..
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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