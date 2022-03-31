Перейра будет исключен из состава ЭСК РФС

Бывший глава департамента судейства РФС Витор Перейра будет выведен из состава экспертно-судейской комиссии РФС, сообщает «СЭ». Фактически он уже не участвовал в последнем заседании.

На данный момент в состав комиссии входят: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витoр Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

РФС объявил об отставке Перейры с поста главы департамента судейства в середине марта.

Португалец возглавлял департамент с сентября 2021 года..

Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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