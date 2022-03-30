«Аякс» разрешил тен Хагу вести переговоры с «Манчестер Юнайтед»

«Аякс» в курсе, что его главный тренер Эрик тен Хаг интересен «Манчестер Юнайтед». Амстердамцы разрешили тренеру вести переговоры о назначении в английский клуб.

На прошлой неделе уже состоялось собеседование тен Хага и руководства «МЮ».

«МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.

Команда занимает 6-е место в АПЛ.

Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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