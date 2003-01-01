Мората: «Хочу остаться в «Ювентусе», но будущее зависит не от меня»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я хочу остаться, но будущее зависит не от меня. В следующем году, если я не смогу остаться здесь, я все равно буду болельщиком «Ювентуса», – сказал 29-летний испанец.

Права на Морату принадлежат «Атлетико».

Аренда форварда в «Ювентусе» истекает летом.

У туринского клуба есть опция выкупа за 35 миллионов евро.

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