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Тен Хаг удивлен, что «МЮ» до сих пор не начал переговоры о контракте (Mirror)

На этой неделе состоялось собеседование руководства «Манчестер Юнайтед» и главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага. На ней нидерландец высказал свою стратегию возвращения английского клуба к победам.

Тен Хаг рассчитывал, что после собеседования сразу начнутся переговоры о контракте, и он удивлен, что этого до сих пор не произошло.

  • «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
  • Команда занимает 6-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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Источник: Mirror

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2941

    Бухбух 51 минуту назад

    Тен Хаг не нужен МЮ. Он ничем не сильнее Рангника.

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