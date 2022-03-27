Тен Хаг удивлен, что «МЮ» до сих пор не начал переговоры о контракте (Mirror)

На этой неделе состоялось собеседование руководства «Манчестер Юнайтед» и главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага. На ней нидерландец высказал свою стратегию возвращения английского клуба к победам.

Тен Хаг рассчитывал, что после собеседования сразу начнутся переговоры о контракте, и он удивлен, что этого до сих пор не произошло.

«МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.

Команда занимает 6-е место в АПЛ.

Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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