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Рассказов в январе отказал «Венеции» («Спорт-Экспресс»)

Защитник «Спартака» Николай Рассказов мог продолжить карьеру в Италии.

По информации «СЭ», в январе россиянина пыталась купить «Венеция».

24-летний футболист отказал клубу из Серии А, поскольку имел более выгодные предложения, которые уже потеряли свою актуальность.

  • В этом сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 18 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в июне.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +868

    Spartak №1 1 час назад

    Вай дурак, жил был в кайфе, главное Коко научил бы тебя валять дурачка и не играя получать бобосы

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    Рейтинг: +16328

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Ну да - " нас и здесь неплохо кормят " )

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    Рейтинг: +13474

    Barmaleushka 2 часа назад

    Воды боится что-ли ?

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    Рейтинг: +95038

    zigbert 3 часа назад

    Может еще не все потеряно в Спартаке? Надежда умирает последней.

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    Рейтинг: +195

    Азбука 3 часа назад

    Предусмотрительно поступил. Нонче люди бают тамошний бензин шибко подорожал))

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    Рейтинг: +24450

    vladimir-7 4 часа назад

    Вот и правильно решил Рассказов, лучше сидеть на лавочке в спартаке, чем играть,
    в какой-то там, Венеции.

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    Рейтинг: +5551

    GoldPlayFIFARus9 4 часа назад

    Фартануло Венеции...
    А если серьёзно, то очередной не до футболёр, который предпочёл деньги попытке заиграть в Европе. К тому же в ТОП чемпионате, да ещё и в красивейшем городе Европы

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