Рассказов в январе отказал «Венеции» («Спорт-Экспресс»)

Защитник «Спартака» Николай Рассказов мог продолжить карьеру в Италии.

По информации «СЭ», в январе россиянина пыталась купить «Венеция».

24-летний футболист отказал клубу из Серии А, поскольку имел более выгодные предложения, которые уже потеряли свою актуальность.

В этом сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 18 матчах.

Его контракт со «Спартаком» истекает в июне.

Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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