Рассказов в январе отказал «Венеции» («Спорт-Экспресс»)

Вай дурак, жил был в кайфе, главное Коко научил бы тебя валять дурачка и не играя получать бобосы
Защитник «Спартака» Николай Рассказов мог продолжить карьеру в Италии.
По информации «СЭ», в январе россиянина пыталась купить «Венеция».
24-летний футболист отказал клубу из Серии А, поскольку имел более выгодные предложения, которые уже потеряли свою актуальность.
- В этом сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает в июне.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
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