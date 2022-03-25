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Гурцкая: «Кажется, Шиманьски не вернется в «Динамо» из сборной»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски до 7 апреля покинет клуб. Такой прогноз сделал неофициальный футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Мне кажется, Шиманьски в «Динамо» не вернется больше. А в остальном москвичи удержат часть своих легионеров», – сказал Гурцкая.

  • Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
  • «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
  • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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25.03.2022 23:23
Комментарии1
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    Рейтинг: +22693

    DOCTOR PENALTY 26 минут назад

    Как же он вернётся? Он же поляк ,*****!

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