Канчельскис – о новом лимите: «Жулики, дилетанты и бродяги убивают российский футбол»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис остался недоволен новым форматом лимита на легионеров в РПЛ.

Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Изменения должно утвердить Министерство спорта.

«Мне неинтересно комментировать новый лимит, пусть в РФС сами разбираются. Восемь легионеров, затем 15 или 20...

Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги! Пусть решают сами», – сказал Канчельскис.

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