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Канчельскис – о новом лимите: «Жулики, дилетанты и бродяги убивают российский футбол»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис остался недоволен новым форматом лимита на легионеров в РПЛ.

  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Изменения должно утвердить Министерство спорта.

«Мне неинтересно комментировать новый лимит, пусть в РФС сами разбираются. Восемь легионеров, затем 15 или 20...

Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги! Пусть решают сами», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +60596

    portero 1 минуту назад

    на фоне нынешних событий, совсем бредовые решения, теперь в пору сокращать легов....

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    Рейтинг: +5017

    AtticusFinch 39 минут назад

    Чёт ни хера не понял - раньше было 8 - терь 13?а откуда они возьмутся?

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    Рейтинг: +879

    Юрэс 41 минуту назад

    ТОЖЕ МНЕ НОВОСТЬ!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +865

    Soccerdealer63 50 минут назад

    Да ты чё, Андрюха? Какие "жулики и дилетанты"!???
    Откуда они в нашей власти??? Там же одни ядрёные... а их у нас все давно с подавляющим большинством выбирают, очевидно, будучи вполне довольными "рещультатами " их "работы"!))) В экономике, в социальнй политике, в спорте, в образовании, в уровне жизни, в медицине...и вот, как оказалось, ещё и в военном строительстве...

    0
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    Рейтинг: +4569

    Бомбардиръ 1 час назад

    Футбол кончил-скис.

    1
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    Рейтинг: +650

    dragoon000320 1 час назад

    они к сожалению убивают в прямом и переносном смысле не только футбол...

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    Рейтинг: +60596

    portero > dragoon000320 1 минуту назад

    еслиб только футбол....

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    Рейтинг: +234

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Говорил и скажу,пока нашим футболом правит газпром,не чего не будет в лучшую сторону! Как нужно зениту,так все и делается!
    До газпрома такого не было бесспредела.

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    Рейтинг: +6383

    sochi-2013 > Сделаны из Дерева 45 минут назад

    Тебе русский язык тоже Газпром учить запрещает?

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    Рейтинг: +13453

    Barmaleushka > sochi-2013 40 минут назад

    У него лукойл мозг похитил .

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