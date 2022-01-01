Канчельскис – о новом лимите: «Жулики, дилетанты и бродяги убивают российский футбол»

на фоне нынешних событий, совсем бредовые решения, теперь в пору сокращать легов....
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис остался недоволен новым форматом лимита на легионеров в РПЛ.
- Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
- Изменения должно утвердить Министерство спорта.
«Мне неинтересно комментировать новый лимит, пусть в РФС сами разбираются. Восемь легионеров, затем 15 или 20...
Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги! Пусть решают сами», – сказал Канчельскис.
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