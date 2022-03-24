Аршавин: «В Министерстве спорта мифические люди. А в РФС я доверяю Дюкову»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о российском футболе.

— Как относитесь к слухам про объединение чемпионатов России и Белоруссии?

— Думаю, на данный момент это невозможно. Пока все страны играют в еврокубках, никто объединяться не будет. Но если последуют какие-то дальнейшие санкции на другие Федерации, то об этом можно задуматься.

— Как в данных условиях нашему футболу развиваться?

— Работать, воспитывать новых игроков. Для этого надо возрождать секции, вкладывать деньги в детский футбол, в инфраструктуру академий, в детских тренеров, новые методики и продвигать по всей стране.

Я бы вообще соединил деньги РФС и Министерства спорта, которые выделяются на футбол, потому что когда деньги будут консолидированы в одних руках, то мне кажется, они будут использоваться эффективнее.

Но я бы их отдал в РФС, потому что Министерство для меня — мифические люди и непонятно, кто там принимает решения. А в РФС в этом плане я доверяю Александру Валерьевичу (Дюкову), что он точно запустит какие-то программы. Хорошим примером является ЮФЛ, которая работает.

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