КДК отказался применять санкции к Гоцуку, нанесшему травму Айртону

КДК РФС отказал «Спартаку» в применении санкций к защитнику «Нижнего Новгорода» Кириллу Гоцуку, нанесшему травму Айртону в матче 22-го тура РПЛ.

Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.

Судья Сергей Иванов не вынес Гоцуку предупреждение.

Матч закончился вничью – 1:1.

«Спартак» обратился с письмом, чтобы мы применили санкции в отношении Гоцука в эпизоде с Айртоном. Согласно ст. 52 часть 1 пригласили всех судей и запросили дополнительные рапорты. Три судьи данный эпизод не видели.

Судья Иванов эпизод видел, оценил, обсудил вопрос с VAR. КДК не имеет права рассматривать эпизод и применять санкции по наказанию игрока. КДК отказал футбольному клубу «Спартак» к применению санкции к Гоцуку», – заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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