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КДК отказался применять санкции к Гоцуку, нанесшему травму Айртону

КДК РФС отказал «Спартаку» в применении санкций к защитнику «Нижнего Новгорода» Кириллу Гоцуку, нанесшему травму Айртону в матче 22-го тура РПЛ.

  • Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.
  • Судья Сергей Иванов не вынес Гоцуку предупреждение.
  • Матч закончился вничью – 1:1.

«Спартак» обратился с письмом, чтобы мы применили санкции в отношении Гоцука в эпизоде с Айртоном. Согласно ст. 52 часть 1 пригласили всех судей и запросили дополнительные рапорты. Три судьи данный эпизод не видели.

Судья Иванов эпизод видел, оценил, обсудил вопрос с VAR. КДК не имеет права рассматривать эпизод и применять санкции по наказанию игрока. КДК отказал футбольному клубу «Спартак» к применению санкции к Гоцуку», – заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:00
Комментарии18
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  • ...
    Рейтинг: +509

    Suvorov51 2 минуты назад

    Вот наша промгазовская судейская коллегия. что решили то и будет. да ребята с невы правят бал

    0
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    Рейтинг: +813

    alefreddy 22 минуты назад

    дали пример что теперь это не нарушение для всех команд

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12991

    Fusballer 46 минут назад

    Есть воры в законе. А есть костоломы в законе!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +331

    Спартач80 48 минут назад

    Газпромовские мразоты продолжают издеваться...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4040

    мы_не_рабы 1 час назад

    Думаю, что и далее в чемпионате будут возникать подобные столкновения. Будет интересно наблюдать за тем как будет изворачиваться КДК и лично Хачатурян. Сейчас на лицо ***** стандарты и не только по отношению к Спартаку. Достаточно посмотреть второй гол ЦСКА в ворота Рубина.

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +21934

    JTherry 1 час назад

    "армянская помощь" в лице Григоряна и Хачатуряна российскому футболу...( помню, за фол на Конифееве Веллитону 6 матчей именно из этой компашки КДК прилетело... или "это другое"...?

    7
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    Рейтинг: +4040

    мы_не_рабы > JTherry 1 час назад

    Помню там ещё Иванов ( в то время министр обороны и куратор ЦСКА) по телевидению в припадке бурного негодования обвинил Велика в умышленном причинении вреда лучшему вратарю России, чуть ли не в диверсии против Российских игроков со стороны каких то иностранцев и далее бла, бла, бла...

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +1670

    Bozigit 1 час назад

    Интересно, а как бы отреагировал КДК, на подобный случай, если бы он случился к примеру с Малкомом.

    5
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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева > Bozigit 1 час назад

    Сразу бы дисквалифицировали на пять игр,

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +6963

    R_a_i_n > Сделаны из Дерева 1 час назад

    думаю до конца чемпионата, даже под это дело регламент переписали бы. Не впервой.

    5
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    Рейтинг: +6833

    vladik12 > Bozigit 34 минуты назад

    Гоцук уже бы чалился где-нибудь под Братском.

    1
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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Когда ногу "ОТОРВУТ" тогда МОЖЕТ БЫТЬ что не будь сделает питерская мафия)
    СТЫДНО господа.

    5
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    Рейтинг: +1670

    Bozigit 1 час назад

    Действительно кажется , что к отношение к Спартаку какое то особое

    4
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    Рейтинг: +1670

    Bozigit 1 час назад

    Странное решение

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