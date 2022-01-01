Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?

«Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию». РФС – об условном отстранении Слуцкого

Член комитета по этике РФС Андрей Созин объяснил, почему главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не получил реальную дисквалификацию за оскорбление арбитра Виталия Мешкова.

По итогам матча с «Ростовом» (1:2) главного тренера казанцев оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона. Слуцкий заявил, что Мешков – «пародия на судью».

«Слуцкому выписан максимальный штраф, плюс он условно дисквалифицирован до конца сезона. Самого Слуцкого не было на заседании, только его представитель и представитель «Рубина».

Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение на лицо, высказывания признаны неэтичными. По этой статье – 10.1, выписан максимальный штраф.

Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своe поведение. Следующее нарушение повлечeт за собой реальное наказание», — сказал Созин.

  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

Пройдите быструю регистрацию и получите 1000 рублей бесплатно

Новости по теме
«Рубин» не будет обжаловать штраф и условную дисквалификацию Слуцкого
РФС оштрафовал Слуцкого на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона 8
Гендиректор «Рубина»: «Слуцкий же не говорит, что судьи ошиблись. Он просит объяснений. Не трудно же?» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:54
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1634

    моэм 13 минут назад

    Теперь осталось довести дело до логического конца .... надо , зная про давний их конфликт, да ещё усилившийся после последнего матча , назначить Мешкова и на следующий матч с Рубином ... Слуцкий сорвётся , к гадалке не ходи ... а уж наш Доблестный и Самый Справедливый Комитет по ЭТИКЕ сможет спокойненько Слуцкого дисквалифицировать....Красота !!!...может даже благодарность объявит провокатору Мешкову.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11