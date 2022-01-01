«Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию». РФС – об условном отстранении Слуцкого

Теперь осталось довести дело до логического конца .... надо , зная про давний их конфликт, да ещё усилившийся после последнего матча , назначить Мешкова и на следующий матч с Рубином ... Слуцкий сорвётся , к гадалке не ходи ... а уж наш Доблестный и Самый Справедливый Комитет по ЭТИКЕ сможет спокойненько Слуцкого дисквалифицировать....Красота !!!...может даже благодарность объявит провокатору Мешкову.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин объяснил, почему главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не получил реальную дисквалификацию за оскорбление арбитра Виталия Мешкова.
По итогам матча с «Ростовом» (1:2) главного тренера казанцев оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона. Слуцкий заявил, что Мешков – «пародия на судью».
«Слуцкому выписан максимальный штраф, плюс он условно дисквалифицирован до конца сезона. Самого Слуцкого не было на заседании, только его представитель и представитель «Рубина».
Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение на лицо, высказывания признаны неэтичными. По этой статье – 10.1, выписан максимальный штраф.
Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своe поведение. Следующее нарушение повлечeт за собой реальное наказание», — сказал Созин.
- Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
- Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.
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