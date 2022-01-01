«Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию». РФС – об условном отстранении Слуцкого

Член комитета по этике РФС Андрей Созин объяснил, почему главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не получил реальную дисквалификацию за оскорбление арбитра Виталия Мешкова.

По итогам матча с «Ростовом» (1:2) главного тренера казанцев оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона. Слуцкий заявил, что Мешков – «пародия на судью».

«Слуцкому выписан максимальный штраф, плюс он условно дисквалифицирован до конца сезона. Самого Слуцкого не было на заседании, только его представитель и представитель «Рубина».

Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение на лицо, высказывания признаны неэтичными. По этой статье – 10.1, выписан максимальный штраф.

Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своe поведение. Следующее нарушение повлечeт за собой реальное наказание», — сказал Созин.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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