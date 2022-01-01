РФС оштрафовал Слуцкого на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона

Комитет по этике РФС наказал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Тренер заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».

«Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады», – сообщили в РФС.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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