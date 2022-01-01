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РФС оштрафовал Слуцкого на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона

Комитет по этике РФС наказал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Тренер заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».

«Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады», – сообщили в РФС.

  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии8
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    Рейтинг: +60591

    portero 14 минут назад

    А Рубин может отказаться от судьи Мешкова или придётся Слуцкого прятать....

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    Рейтинг: +1634

    моэм 26 минут назад

    Слуцкий странный тоже ... ну плюнул в морду мешок , или те кто его назначал ... нет бы просто утереться , так в драку лезет ... да кого полез !!! ...на сам Комитет по ЭТИКЕ , у которого всегда есть САНКЦИИ ... они решили , что западных САНКЦИЙ нам вишь мало решили свои САНКЦИИ добавить ....кстати "дело Мешкова" не разбирали , когда он после матча руки Слуцкому не подал ? ...или это сточки зрения Комитета по ЭТИКЕ было этично ???...и провокацией не является ??? ...давно видать эти этичные уроды по рогам не получали .

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    Рейтинг: +16346

    Garrincha58 47 минут назад

    а Мешкова что не накажут????

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    Рейтинг: +133

    Zlatan2718 1 час назад

    Больше, чем за плакат. Футбик не трожьте.

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    Рейтинг: +42

    Vot ono cho patsany, vot > Zlatan2718 1 час назад

    Ты не сравнивай.Одно дело когда с плакатом против в.ойны, другое дело когда против пародии на судью, которые футбол губят...Тута посуръезнее будет.

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    Рейтинг: +367

    чаппай 1 час назад

    "Закон суров, но это закон". Хотя больше подойдёт "Друзьям - всё, врагам -закон"

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    Рейтинг: +515

    semm 2 часа назад

    Слуцкий тот ещё босяк, за словом в карман не полезет, но РФС больно уж больно отреагировала на слова сказанные в гневе. Добрее всем сейчас нужно быть то, я вот так думаю.

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    Рейтинг: +42

    Vot ono cho patsany, vot 2 часа назад

    И здесь санкции )))

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