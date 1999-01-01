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Овчинников – претендент на пост главного тренера «Текстильщика»

«Текстильщик» после отставки Андрея Аксенова ищет главного тренера. Главный претендент – 42-летний Виктор Тренев, ранее работавший с «Енисеем».

Также в Иваново рассматривают Сергея Овчинникова и бывшего главного тренера «Шинника» Александра Побегалова. В отличие от Тренева, у обоих есть опыт работы в РПЛ.

  • «Текстильщик» – последняя команда ФНЛ-1.
  • 51-летний Овчинников не работает с 2020 года, когда покинул штаб ЦСКА.
  • Самостоятельно Овчинников не тренировал с 2011 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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