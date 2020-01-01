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Дюков: «Примем налог на легионеров, как только стабилизируется финансовая ситуация»

Президент РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ и возможном введении налога на иностранцев

«Вопрос касаемо регулирования использования иностранных футболистов в РПЛ. Была проделана большая аналитическая работа.

Мы вышли на проект решения, который предполагает переход на следующее регулирование: в заявке клубов должно быть не менее 12 доморощенных игроков, четыре игрока подготовлены самим клубом, восемь игроков подготовлены на территории РФ. Доморощенный игрок — игрок, который прошел обучение в возрасте от 14-17 лет.

Данное решение предполагает, что в заявку может быть включено до 13 недоморощенных игроков. На футбольном поле иностранных игроков должно быть не более 8.

Обсуждалась мера с использованием платы за легионеров, создание некого фонда, средства которого идут на подготовку российских футболистов. Однако в данной ситуации считаем эту меру преждевременной. Она будет принята, как только стабилизируется финансовая ситуация», – сказал Дюков.

  • Со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит: 13 легионеров в заявке и максимум 8 на поле.
  • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1656

    Bozigit 2 часа назад

    Я за честный футбол

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    Рейтинг: +1656

    Bozigit 2 часа назад

    Давно пора, поставить команды на равных условиях

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    Рейтинг: +2687

    Enter2006 3 часа назад

    Налог на паспортистов тоже надо, которые играть не хотят а зарабатывают тонны денег.

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