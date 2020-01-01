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Федун – о расширении РПЛ: «Решение не принято. Надо исходить из того, исключат ли нас из УЕФА и ФИФА»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что исполком РФС не поддержал расширение РПЛ и введение моратория на вылет.

«Решение не принято, надо дождаться решения Спортивного арбитражного суда в мае.

Никто не знает, что будет в будущем. Исключат или не исключат из УЕФА или ФИФА, из этого надо исходить. Если мы остаемся в футбольной семье, тогда будем думать», – сказал Федун.

  • Вчера, 22 марта, клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 15:22
Комментарии2
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    Рейтинг: +14041

    ilichkadr 1 час назад

    Исключат или не исключат из УЕФА или ФИФА....это дело десятое. Российский футбол надо развивать, а не подстраиваться под толерастов. Не будет УЕФА пойдём в АФК. Без разницы из какой ассоциации на ЧМ выходить.

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    Рейтинг: +5527

    Давид59 > ilichkadr 1 час назад

    На ЧМ, если исключат из ФИФА ни из какой не выйдешь

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