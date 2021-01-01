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РФС: «Все решения исполкома будут опубликованы по его завершении»

В РФС прокомментировали информацию о решении исполкома не расширять РПЛ и не вводить мораторий на вылет команд в ФНЛ по итогам сезона-2021/2022.

«Все решения, принятые и принимаемые на исполкоме, будут опубликованы одновременно по его завершении. По вопросу, вызвавшему наибольшее внимание, решение можем сообщить уже сейчас, оно следующее:

Принять к сведению предложение РПЛ об изменении системы ротации футбольных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Источник: «Чемпионат»

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