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Хачатурянц – Слуцкому и Салиховой: «Публичная критика судей с переходом на личности неприемлема»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц обратился к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому и супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салихове. Слуцкий и Салихова ранее критиковали судей в чемпионате.

«Непозволительно переходить на личности, как бы ситуация ни складывалась. Я всегда за конструктивную критику.

Всегда все знали, что как бы ни оценивали ситуацию, есть экспертно-судейская комиссия, которая рассмотрит спорные моменты. Не помню, чтобы кто-то после решения этой комиссии продолжал обсуждать вопрос и выражать несогласие.

Без эмоций нет футбола, но публичная критика с переходом на личности неприемлема», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +17

    ГУРОВ 14 минут назад

    ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТА ЧУРКА В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ.

    0
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    Рейтинг: +13214

    NewLife 1 час назад

    Даже в футболе не хотят слышать и знать правду ! Хачатурянц, оскорблениями, если они имели место, занимается не ЭСК, а другие институции. Изучай матчасть.

    1
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    Рейтинг: +14863

    Cleaner 1 час назад

    Папа Хачатурянц деткам нотации читает...(

    0
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    Рейтинг: +14036

    ilichkadr 2 часа назад

    Ашот, кто ты такой, чтобы указывать Слуцкому и Салиховой?

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    Рейтинг: +4639

    neim 2 часа назад

    Для сектантов федунцов все приемлемо ))).

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    Рейтинг: +7662

    piligrim1986 3 часа назад

    а публичное судейство в сторону одних и против других значит норм?

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