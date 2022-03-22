Бабаев – о моратории на вылет из РПЛ: «Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном введении мораторий на вылет из РПЛ.

– Олег Яровинский, рассуждая о введении моратория на вылет, в качестве одного из аргументом привел то, что спортивный принцип в РПЛ уже нарушен.

– Я бы не хотел вступать в полемику, у меня немного другая точка зрения. Считаю, что спортивный принцип будет еще больше нарушен, если отказаться от правил, которые были обговорены на берегу.

Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ. Сейчас не стоит торопиться. Взять то же расширение РПЛ – да, звучит логично. Но если удастся вернуть еврокубки, то что делать? Сокращать чемпионат?

Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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