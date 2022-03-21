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У Шиманьски есть предложения из Англии, Италии и Франции. Он хочет покинуть Россию

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в европейский клуб. Поляк хочет как можно скорее покинуть Россию.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

По информации AS, у Шиманьски есть предложения из Англии, Франции и Италии. С некоторыми из клубов он уже ведет переговоры.

  • Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
  • «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
  • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

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Источник: AS

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9600

    "supermax" 3 минуты назад

    желательно с подсрачника...а то чет задержался

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