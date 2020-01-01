Хачатурянц: «Назначение Мешкова на матч «Рубина» – грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт со Слуцким»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Тренер заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».

«Не хотел бы оправдывать высказывания Слуцкого. Безусловно, нельзя переходить на личности, я говорил об этом всегда. Как бы эмоционально ни складывалась ситуация, на личности переходить нельзя. Но огромная ошибка судейского департамента в назначении Мешкова на этот матч, это недопустимая вещь.

Был случай, который, кстати, я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку – не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. И мы это обсуждали.

В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. На эмоциональном уровне не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много и они не было особо критическими», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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