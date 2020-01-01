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Хачатурянц: «Назначение Мешкова на матч «Рубина» – грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт со Слуцким»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Тренер заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».

«Не хотел бы оправдывать высказывания Слуцкого. Безусловно, нельзя переходить на личности, я говорил об этом всегда. Как бы эмоционально ни складывалась ситуация, на личности переходить нельзя. Но огромная ошибка судейского департамента в назначении Мешкова на этот матч, это недопустимая вещь.

Был случай, который, кстати, я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку – не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. И мы это обсуждали.

В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. На эмоциональном уровне не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много и они не было особо критическими», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:07
Комментарии6
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    Рейтинг: +14026

    ilichkadr 1 час назад

    Как гнила рыба с головы, так и гниёт...........

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    Рейтинг: +14867

    житель СПб 2 часа назад

    Во-первых, а этот товарищ откуда пишет - из Англии? Где он задержался "по независящим от него причинам" - как недавно писали?!
    Во-вторых, конфликты-конфликтами, а ты забивай! А если не можешь команду организовать и настроить - то у нас уже есть два примера твоих неудач в Европе, дорогой Леонид. Да, еще и со сборной ... Так что положительный пример - только с ЦСКА. Так м.б. это (хорошие результаты в ЦСКА) связано не со Слуцким, а с кем-то из его помощников в ЦСКА?

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    Рейтинг: +21877

    JTherry > житель СПб 1 час назад

    этого "товарисча", презика РПЛ, показывали во время матча дынамы с Ростовом, сидел на трибуне, приковывая внимание ТВ своим присутствием... прилетел же...)

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    Рейтинг: +1633

    моэм 2 часа назад

    Первейшая обязанность надзорных органов - снижать градус конфликтов ... а назначение Мешкова не только не соответствует этому концепту , а напротив является преднамеренной провокацией конфликта ... кто то очень заинтересован в постоянных скандалах с судьями и постоянно подливает масло в огонь ....кто ?...конечно СМИ.

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    Рейтинг: +6672

    BarStep 3 часа назад

    Нет никакой ошибки судейского департамента в назначении Мешкова на этот матч...

    Есть большая ошибка президента РПЛ Ашота Хачатурянца, что он думает что должно быть так и говорит об этом в слух...
    Судьи не должны прогибаться под "хочу/не хочу" кого либо, тем более тренеришек!

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    Рейтинг: +22692

    DOCTOR PENALTY 3 часа назад

    Может быть, чтобы угодить этой "великой персоне", приглашать на матчи Рубина судей из Европы?

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