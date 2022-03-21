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Юран: «Лидеры ФНЛ готовы составить неплохую конкуренцию клубам из РПЛ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает достаточно конкурентоспособными команды из верхней части таблицы ФНЛ.

«Многие говорят о том, что каждый год у клубов возникают проблемы с финансированием. Но давайте посмотрим, кто из ФНЛ ставит задачу выхода в РПЛ.

Это «Оренбург», который спонсирует «Газпром», «Торпедо», финансируемое частным лицом, а домашним стадионом оно заявляет «Лужники». В чем тогда проблема?

Эти команды готовы составить неплохую конкуренцию. Разве «Нижний Новгород», поднявшийся в РПЛ, в чем-то уступает? Их «Спартак» не может обыграть», – сказал Юран.

  • РПЛ могут расширить до 18 клубов со следующего сезона.
  • Юран до зимней паузы работал в ФНЛ. Он возглавлял «СКА-Хабаровск».

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Источник: Sport24

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21.03.2022 23:34
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