Кучаев – о вызове в сборную: «Настроен на серьeзную работу»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев прокомментировал приглашение на мартовский сбор национальной сборной России.

«Конечно, очень рад этому. Получилось всe довольно неожиданно. Разумеется, благодарен тренерскому штабу за этот вызов. Постараюсь проявить себя на сборе и принести пользу.

Со многими ребятами отлично знаком. Так что уверен, что никаких проблем с адаптацией не будет. Настроен на серьeзную работу», – сказал Кучаев.

Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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