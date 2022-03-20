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Шварц: «Вернется ли Шиманьски из сборной? Не стал бы забегать вперед»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о будущем в клубе полузащитника Себастьяна Шиманьски.

«Ситуация с Шиманьски всем известна. Не знаю, как она будет развиваться в дальнейшем. Игрок очень важный для нас. Могу сказать, что каждый день общаемся с Шиманьски, очень плотно.

Уверен ли я, что он вернется из сборной? При текущей ситуации не стал бы забегать вперед», – сказал Шварц.

  • Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
  • «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
  • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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