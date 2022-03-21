Шварц: «Вернется ли Шиманьски из сборной? Не стал бы забегать вперед»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о будущем в клубе полузащитника Себастьяна Шиманьски.

«Ситуация с Шиманьски всем известна. Не знаю, как она будет развиваться в дальнейшем. Игрок очень важный для нас. Могу сказать, что каждый день общаемся с Шиманьски, очень плотно.

Уверен ли я, что он вернется из сборной? При текущей ситуации не стал бы забегать вперед», – сказал Шварц.

Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.

«Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи