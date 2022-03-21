Шварц: «Вернется ли Шиманьски из сборной? Не стал бы забегать вперед»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о будущем в клубе полузащитника Себастьяна Шиманьски.
«Ситуация с Шиманьски всем известна. Не знаю, как она будет развиваться в дальнейшем. Игрок очень важный для нас. Могу сказать, что каждый день общаемся с Шиманьски, очень плотно.
Уверен ли я, что он вернется из сборной? При текущей ситуации не стал бы забегать вперед», – сказал Шварц.
- Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
- «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
- В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи
Источник: Sport24