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Семенов – о конфликте с Талалаевым: «Не понимаю, откуда берется такая информация»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Не понимаю, откуда берется такая информация. В клубе всe правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности», – сказал Семeнов.

Сообщалось, что футболиста оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили капитанской повязки.

  • Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.
  • Талалаев возглавляет команду с лета 2020-го.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14822

    Cleaner 1 час назад

    Все Семенов понимает, но боится, что оштрафуют еще на миллион...(

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