Семенов – о конфликте с Талалаевым: «Не понимаю, откуда берется такая информация»

Все Семенов понимает, но боится, что оштрафуют еще на миллион...(
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Андреем Талалаевым.
«Не понимаю, откуда берется такая информация. В клубе всe правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности», – сказал Семeнов.
Сообщалось, что футболиста оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили капитанской повязки.
- Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.
- Талалаев возглавляет команду с лета 2020-го.
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