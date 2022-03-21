Семенов – о конфликте с Талалаевым: «Не понимаю, откуда берется такая информация»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Не понимаю, откуда берется такая информация. В клубе всe правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности», – сказал Семeнов.

Сообщалось, что футболиста оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили капитанской повязки.

Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.

Талалаев возглавляет команду с лета 2020-го.

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