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«Мы вернулись». Пике – после победы над «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями после крупной победы над «Реалом» (4:0) в гостевом матче Примеры.

35-летний испанец опубликовал пост в твиттере.

«Мы вернулись», – написал Пике.

  • «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
  • Каталонцы отстают от мадридцев на 12 очков.

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Источник: твиттер Жерара Пике

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Комментарии2
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    Рейтинг: +171

    Venom888 39 минут назад

    Да никуда вы не вернулись, такое стечение обстоятельств в вашу сторону, вам еще за ЛЧ бороться, чтобы выйти, а претендентов на ЛЧ и ЛЕ ниже вас по таблице очень хватает.

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    Рейтинг: +141

    Nikoo > Venom888 3 минуты назад

    Успокойся) фанатки реала кричали что у барсы нет шансов итд. А в итоге... очередной разгром

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