«Мы вернулись». Пике – после победы над «Реалом»

Да никуда вы не вернулись, такое стечение обстоятельств в вашу сторону, вам еще за ЛЧ бороться, чтобы выйти, а претендентов на ЛЧ и ЛЕ ниже вас по таблице очень хватает.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями после крупной победы над «Реалом» (4:0) в гостевом матче Примеры.
35-летний испанец опубликовал пост в твиттере.
«Мы вернулись», – написал Пике.
- «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
- Каталонцы отстают от мадридцев на 12 очков.
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