ЦСКА повел 4:0 к 26-й минуте матча с «Рубином»

Сегодня не день Слуцкого. Надеюсь, справится с ситуацией. И поменьше эмоций, а то что-то совсем на судей бочку катит.
В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином». К 26-й минуте счет 4:0 в пользу москвичей.
Все четыре гола к 26-й минуте забили зимние новички: Юсуф Язиджи, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- ЦСКА в случае победы останется на 3-м месте.
- «Рубин» идет на 10-й строчке.
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