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ЦСКА повел 4:0 к 26-й минуте матча с «Рубином»

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином». К 26-й минуте счет 4:0 в пользу москвичей.

Все четыре гола к 26-й минуте забили зимние новички: Юсуф Язиджи, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 14:29
Комментарии12
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    Рейтинг: +23884

    bset 1 час назад

    Сегодня не день Слуцкого. Надеюсь, справится с ситуацией. И поменьше эмоций, а то что-то совсем на судей бочку катит.

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    Рейтинг: +6374

    Из Твери Леха 1 час назад

    еще и удаление...щас еще пяток влетит. опять у Лёньки судья виноват будет?

    0
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    Рейтинг: +394

    3meeeD 1 час назад

    Такой ЦСКА и Динамо и должны быть.Гигимония зенита кончится должна.мясо подтягивайтесь

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    Рейтинг: +32421

    zra78 1 час назад

    )))))))))))Гинер денег накопил и опять всё купил.
    Продажный судейский корпус... вчера такую красную не увидели сегодня метровые офсайды

    0
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    Рейтинг: +1683

    lek! 1 час назад

    На поле только одна команда , Рубин просто не видно . Новички ЦСКА просто огонь

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    Рейтинг: +4615

    neim > lek! 1 час назад

    Да уж, что-то в этом есть .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4615

    neim 2 часа назад

    ЦСКА среди овец просто молодец !

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    Рейтинг: +423

    kan85 2 часа назад

    Лёня, при всем уважении, но наверное пора домой, в Волгоград, заниматься академией.

    0
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    Рейтинг: +6853

    vladik12 2 часа назад

    Леня, опять судьи виноваты? Клоун.

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    Рейтинг: +574

    Mityai90 > vladik12 1 час назад

    ну , справедливости ради, в первом голе все-таки по-моему был оффсайд, а второй гол у медины рука, хоть и от бедра, странная трактовка правил.

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    Рейтинг: +6853

    vladik12 > Mityai90 1 час назад

    Не было там офсайда. Если бы Вы знали правила футбола, то поняли бы это.

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    Рейтинг: +574

    Mityai90 > vladik12 46 минут назад

    Владик, я прекрасно знаю правила футбола, я еще раз говорю, по-моему был. Это значит по-моему мнению.

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