Семак: «Игра с «Арсеналом» получилась неплохой по качеству»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Дубль у Малкома.

«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи. В остальном — хороший результат и неплохая по качеству игра», – сказал тренер.

«Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

Следующий соперник – «Сочи» (3 апреля).

«Зенит» выиграл 3 последних чемпионата России.

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