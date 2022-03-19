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Семак: «Игра с «Арсеналом» получилась неплохой по качеству»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Дубль у Малкома.

«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи. В остальном — хороший результат и неплохая по качеству игра», – сказал тренер.

  • «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.
  • Следующий соперник – «Сочи» (3 апреля).
  • «Зенит» выиграл 3 последних чемпионата России.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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19.03.2022 23:54
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