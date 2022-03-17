Эмери впервые в карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» на выезде разгромил «Ювентус» со счетом 3:0.

По сумме двух встреч испанская команда победила 4:1 и вышла в следующий раунд турнира.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери впервые в карьере пробился в четвертьфинал ЛЧ.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.

Эмери – 4-кратный победитель Лиги Европы.

До «Вильярреала» он возглавлял «Арсенал», «ПСЖ», «Севилью», «Спартак», «Валенсию» и другие команды.

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