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Эмери впервые в карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» на выезде разгромил «Ювентус» со счетом 3:0.

По сумме двух встреч испанская команда победила 4:1 и вышла в следующий раунд турнира.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери впервые в карьере пробился в четвертьфинал ЛЧ.

  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.
  • Эмери – 4-кратный победитель Лиги Европы.
  • До «Вильярреала» он возглавлял «Арсенал», «ПСЖ», «Севилью», «Спартак», «Валенсию» и другие команды.

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Источник: William Hill

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Комментарии1
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    Рейтинг: +75

    nata1979 1 час назад

    это не игрочишка дзюбомуд а отличный тренер

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