Эмери впервые в карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» на выезде разгромил «Ювентус» со счетом 3:0.
По сумме двух встреч испанская команда победила 4:1 и вышла в следующий раунд турнира.
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери впервые в карьере пробился в четвертьфинал ЛЧ.
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.
- Эмери – 4-кратный победитель Лиги Европы.
- До «Вильярреала» он возглавлял «Арсенал», «ПСЖ», «Севилью», «Спартак», «Валенсию» и другие команды.
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Источник: William Hill