Слуцкий – о работе Мешкова: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

И ведь нашел же время, просмотрел, нарезал, смонтировал. ОН бы с этой же энергией тренировал бы, глядишь че получаться началось бы. Но некогда, у Лёни крестовый поход..
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал подборку спорный судейских решений, вынесенных Виталием Мешковым в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» – подписал видео Слуцкий.
- Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
- Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
- Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.
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