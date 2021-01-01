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Слуцкий – о работе Мешкова: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал подборку спорный судейских решений, вынесенных Виталием Мешковым в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» – подписал видео Слуцкий.

  • Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1424

    ab15488 44 минуты назад

    И ведь нашел же время, просмотрел, нарезал, смонтировал. ОН бы с этой же энергией тренировал бы, глядишь че получаться началось бы. Но некогда, у Лёни крестовый поход..

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    Рейтинг: +1623

    моэм 1 час назад

    ...уточню ; самый ТУМАННЫЙ суд...т.е. знаем кто "не видел" с 3 метров , имеем видеозаписи с доказательствами неправильного решения судьи , знаем к кому наверху ведут нити такого судейства ... ПО ИМЕНАМ !!!... а тренеру доказать правоту никак нельзя ...всё равно будет так , как решили ТАМ ...поэтому накажут того кто сдуру ...В РОССИИ !!!...вдруг захотел найти правду.

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    Рейтинг: +6721

    nik55 2 часа назад

    Леня молодец

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    Рейтинг: +24376

    vladimir-7 2 часа назад

    Ну, что же, посмотрим, что официально ЭСК скажет о работе Мешкова и о
    высказываниях Л. Случкого в этом матче. А. вообще-то, не мешало бы всю эту
    судейскую шарагу пропустить через полиграф независимыми специалистами и
    судьями.

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    Рейтинг: +633

    pele1981 3 часа назад

    А Бегемотика-то знатно прорвало))))

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    Рейтинг: +125

    Zlatan2718 4 часа назад

    Это тебе, Лёня, за Англию и Голландию )

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    Рейтинг: +935

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 часа назад

    Винни Пух говорил: "В голове моей опилки".

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    Рейтинг: +4547

    Бомбардиръ 4 часа назад

    Человек с габаритами Бывалого сказал как Трус и в итоге оказался Балбесом...

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