Видаль: «Мечтаю играть за «Фламенго». Надеюсь, скоро это случится»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль высказался о возможном переходе в «Фламенго».
«Мне очень нравится «Фламенго». Я был тронут жестом президента, когда он подарил мне футболку клуба. Я мечтаю за «Фламенго» и надеюсь, что это случится очень скоро.
Когда руководство захочет, я сделаю всe, что в моих силах, чтобы попасть туда. Моя европейская глава близка к завершению», – сказал Видаль.
- Видаль провел 31 матч в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
- Чилиец стоит 2,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Интером» истекает по окончании сезона.
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Источник: Football Italia