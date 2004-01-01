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Видаль: «Мечтаю играть за «Фламенго». Надеюсь, скоро это случится»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль высказался о возможном переходе в «Фламенго».

«Мне очень нравится «Фламенго». Я был тронут жестом президента, когда он подарил мне футболку клуба. Я мечтаю за «Фламенго» и надеюсь, что это случится очень скоро.

Когда руководство захочет, я сделаю всe, что в моих силах, чтобы попасть туда. Моя европейская глава близка к завершению», – сказал Видаль.

  • Видаль провел 31 матч в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
  • Чилиец стоит 2,5 миллиона евро.
  • Его контракт с «Интером» истекает по окончании сезона.

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Источник: Football Italia

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