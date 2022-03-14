Сборные Польши и Шотландии проведут товарищеский матч 24 марта

Польский футбольный союз анонсировал товарищеский матч с участием национальной сборной.
24 марта Польша сыграет с Шотландией. Встреча пройдет в Глазго.
- У поляков на указанную дату был запланирован стыковой матч отбора ЧМ-2022 против России.
- Он не состоится из-за решения ФИФА отстранить все российские команды от участия в международных турнирах.
- Шотландия должна была 24 марта встретиться с Украиной, но игру перенесли на июнь.
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Источник: Польский футбольный союз