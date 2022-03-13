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Джикия – после матча с «Краснодаром»: «В раздевалке была ярость»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит VAR, виднее.

Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное. Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были. Не знаю, специально ли лежал Ионов в конце, не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает», – сказал Джикия.

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.
  • Клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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13.03.2022 22:43
Комментарии3
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    Рейтинг: +14498

    Cleaner 1 час назад

    Джикия, ЯРОСТЬ должна быть НА ПОЛЕ! В игре! Чего в раздевалке то после драки кулаками махать?

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    Рейтинг: +60042

    portero 1 час назад

    Адекватный комментарий, судья судил плохо, но виноваты сами, забивать надо...

    0
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    Рейтинг: +430

    aurora5858 1 час назад

    Спартак разочарование. Команда не готова, кроме Николсона. Нужно отпускать почти всех, толку мало. Где своя молодежь? У Заремы Виноват судья- неправда.

    0
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