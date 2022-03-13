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  • Джикия – после матча с «Краснодаром»: «В раздевалке была ярость»

Джикия – после матча с «Краснодаром»: «В раздевалке была ярость»

13 марта 2022, 22:43
9

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит VAR, виднее.

Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное. Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были. Не знаю, специально ли лежал Ионов в конце, не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает», – сказал Джикия.

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.
  • Клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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aurora5858
1647201602
Спартак разочарование. Команда не готова, кроме Николсона. Нужно отпускать почти всех, толку мало. Где своя молодежь? У Заремы Виноват судья- неправда.
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portero
1647201689
Адекватный комментарий, судья судил плохо, но виноваты сами, забивать надо...
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paracetamol
1647211324
«В раздевалке была ярость» Кого побили?
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sergan113
1647230587
сам то забыл, как лежал, время тянул
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kroha44
1647231055
у вас только в раздевалке ярость и бывает!!! а на поле- добро пожаловать!
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житель СПб
1647231501
Как всегда у Джикии - одни эмоции, без холодного рассудка и анализа игры.
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vladimir-7
1647231947
Судья судил нормально, а вот спартак получил по рылу от Краснодара, руками в своей штрафной не надо играть.
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