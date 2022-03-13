Джикия – после матча с «Краснодаром»: «В раздевалке была ярость»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит VAR, виднее.

Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное. Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были. Не знаю, специально ли лежал Ионов в конце, не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает», – сказал Джикия.

Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.

У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

Клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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