У «Спартака» при Ваноли 2 поражения в 3 матчах РПЛ

«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

При главном тренере Паоло Ваноли московская команда провела в чемпионате три игры: два поражения и победа.

До сегодняшней встречи клуб проиграл ЦСКА и выиграл у «Динамо».

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Следующий матч команда проведет 18 марта с «Нижним Новгородом».

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