У «Спартака» при Ваноли 2 поражения в 3 матчах РПЛ

Это еще ни о чем не говорит. Играли с очень сильными соперниками и имел место случай.
«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.
При главном тренере Паоло Ваноли московская команда провела в чемпионате три игры: два поражения и победа.
До сегодняшней встречи клуб проиграл ЦСКА и выиграл у «Динамо».
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
- Следующий матч команда проведет 18 марта с «Нижним Новгородом».
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