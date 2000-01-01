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У «Спартака» при Ваноли 2 поражения в 3 матчах РПЛ

«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

При главном тренере Паоло Ваноли московская команда провела в чемпионате три игры: два поражения и победа.

До сегодняшней встречи клуб проиграл ЦСКА и выиграл у «Динамо».

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 18 марта с «Нижним Новгородом».

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 21:04
Комментарии11
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    Рейтинг: +14752

    житель СПб 18 минут назад

    Это еще ни о чем не говорит. Играли с очень сильными соперниками и имел место случай.

    0
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    Рейтинг: +16219

    Garrincha58 44 минуты назад

    могло бы быть и три если бы не удаление в матче с Динамо и не выстрел Промеса такой бывает раз в год, а может реже

    0
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    Рейтинг: +13961

    ilichkadr 1 час назад

    Это далеко не показатель, тем более для начинающего физрука. Через 3-4 тура будет видно чего ожидать от эмоционального итальянца.

    0
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    Рейтинг: +15631

    paracetamol 1 час назад

    До лета, может, этот физрук доживет, но не дальше. Порядка в команде нет, каждый сам за себя!

    1
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    Рейтинг: +18877

    derrik2000 1 час назад

    Зато бешеной башкирке очень нДравится...
    Мачо...
    О таком она мечтала...
    За что, правда, не знаю, но, видимо, ЕСТЬ ЗА ЧТО!
    ))))))))))))))

    1
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    Рейтинг: +604

    pele1981 > derrik2000 56 минут назад

    Лишнее подтверждение что бабе в футболе места нет! Смородская над Локомотивом издевалась, Залимха над Спартаком!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +519

    Solist345345 1 час назад

    Это просто позор, товарищи!

    2
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    Рейтинг: +13112

    NewLife 1 час назад

    По первым матчам уже ясно, что Ваноли не тренер. Уволить тех, кто его пригласил.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +604

    pele1981 > NewLife 1 час назад

    А его тренером оставить?))

    3
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    Рейтинг: +718

    Узб@гоеный 1 час назад

    Каждый тренер приходящий в Спартак становится физруком.

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    Рейтинг: +604

    pele1981 > Узб@гоеный 1 час назад

    А разве Ваноли до Спартака был тренером?)))

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