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РПЛ. ЦСКА впервые за 7 лет победил «Локомотив» на «РЖД Арене», Фернандес забил на 92-й минуте

ЦСКА в 21-м туре чемпионата России победил «Локомотив». Победный гол у защитника Марио Фернандеса.

Команда Алексея Березуцкого поднялась на третье место. «Локомотив» остался шестым.

ЦСКА не побеждал на «РЖД Арене» с 2015 года, когда их тренировал Леонид Слуцкий.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85), Мампасси, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Бабкин, Керк (Петров, 73), Жемалетдинов (Марадишвили, 84), Кухта, Изидор.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Гбамен, Мухин (Фукс, 58), Медина (Заболотный, 83), Карраскаль (Эджуке, 84), Язиджи.

Предупреждения: Жемалетдинов, 77 – Зайнутдинов, 30; Гбамен, 40; Дзагоев, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии33
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    Рейтинг: +23819

    bset 17 минут назад

    Приятно смотреть на открытую игру, а не на два автобуса

    2
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    Рейтинг: +11802

    playsh 43 минуты назад

    Очень даже себе неплохая игра,молодцы обе команды.Похоже,что мы рано забеспокоились об отсутствии трансляций из гейропы.Да после они все к е@еней
    матери.Завтра ещё нас Спартак - Краснодар порадует.

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +13921

    ilichkadr > playsh 40 минут назад

    Саша, привет! полностью поддерживаю пошли "они все к е@еней
    матери"!

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +11802

    playsh > ilichkadr 33 минуты назад

    Привет,Витёк.Похоже,в собственном соку,судя по прошлому туру,да и этот ещё не закончился,вариться не так уж и скучно.
    Удачи нам.

    2
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    Рейтинг: +94798

    zigbert 1 час назад

    Все шло к ничьей но концовка матча оказалась за ЦСКА. Фернандесу удалось забить мяч на последних минутах. Локомотив тоже понравился, были у них опасные подходы к воротам а Жемалетдинов даже промахнулся по пустым воротам.
    ЦСКА с победой!

    5
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    Рейтинг: +13921

    ilichkadr 1 час назад

    Коней с победой! Фернандес просто молодца! Самый стабильный игрок в РПЛ!

    4
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    Рейтинг: +21670

    JTherry 1 час назад

    "расслабуха" в футболе на последних минутах игры наказывается голами, играть надо все 90+ минут...

    6
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    Рейтинг: +4932

    SPACE TRUCKIN > JTherry 1 час назад

    надо отдать должное - Цска бьются до конца всегда...

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    Рейтинг: +707

    Узб@гоеный 1 час назад

    Паровоз сливай воду, выходи строиться.

    0
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    Рейтинг: +4022

    Красногорск_Фан 1 час назад

    ЦСКА был лучше. С победой. Локомотив сейчас команда нижней части таблицы (( брак в завершающей стадии неимоверный. В других местах только про Худякова не могу худого сказать. Движение понравилось, а дык че делать иначе замерзнешь.

    6
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    Рейтинг: +506

    Suvorov51 1 час назад

    Ну что можно сказать. лошадки победили. но могли и паравозники победить. коняшкам больше повезло

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    Рейтинг: +2015

    prtcs 2 часа назад

    Дожали. Но объективно мы сильнее. Всё по делу.

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    Рейтинг: +3592

    Кузьмич на трибуне 2 часа назад

    Всех болельщиков с красивой игрой. Победить могли и Армейцы и Железнодорожники. Но удача была на стороне Армейцев. Всех кто болел за ЦСКА с победой!!!

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