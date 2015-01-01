РПЛ. ЦСКА впервые за 7 лет победил «Локомотив» на «РЖД Арене», Фернандес забил на 92-й минуте

Приятно смотреть на открытую игру, а не на два автобуса
ЦСКА в 21-м туре чемпионата России победил «Локомотив». Победный гол у защитника Марио Фернандеса.
Команда Алексея Березуцкого поднялась на третье место. «Локомотив» остался шестым.
ЦСКА не побеждал на «РЖД Арене» с 2015 года, когда их тренировал Леонид Слуцкий.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85), Мампасси, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Бабкин, Керк (Петров, 73), Жемалетдинов (Марадишвили, 84), Кухта, Изидор.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Гбамен, Мухин (Фукс, 58), Медина (Заболотный, 83), Карраскаль (Эджуке, 84), Язиджи.
Предупреждения: Жемалетдинов, 77 – Зайнутдинов, 30; Гбамен, 40; Дзагоев, 89.
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