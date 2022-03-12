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РПЛ. ЦСКА впервые за 7 лет победил «Локомотив» на «РЖД Арене», Фернандес забил на 92-й минуте

12 марта 2022, 20:52
31

ЦСКА в 21-м туре чемпионата России победил «Локомотив». Победный гол у защитника Марио Фернандеса.

Команда Алексея Березуцкого поднялась на третье место. «Локомотив» остался шестым.

ЦСКА не побеждал на «РЖД Арене» с 2015 года, когда их тренировал Леонид Слуцкий.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85), Мампасси, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Бабкин, Керк (Петров, 73), Жемалетдинов (Марадишвили, 84), Кухта, Изидор.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Гбамен, Мухин (Фукс, 58), Медина (Заболотный, 83), Карраскаль (Эджуке, 84), Язиджи.

Предупреждения: Жемалетдинов, 77 – Зайнутдинов, 30; Гбамен, 40; Дзагоев, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (31)
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DemSerg
1647107624
Слава ЦСКА!
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CSKA57
1647107750
ЦСКА с победой! Марио - супер!
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insider_retro
1647107808
Красивая и динамичная игра! Приобретения обеих команд задавали темп и интригу матча! ЦСКА с победой!
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BarStep
1647107839
Красивый футбол посмотрел! Спасибо командам!
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portero
1647107898
ЦСКА с победой!!! Наверное им она больше нужна....
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vladimir-7
1647108234
Всех и тренеров, и игроков, и болельщиков ЦСКА с победой над Локомотивом.
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prtcs
1647108394
Дожали. Но объективно мы сильнее. Всё по делу.
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ilichkadr
1647111236
Коней с победой! Фернандес просто молодца! Самый стабильный игрок в РПЛ!
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zigbert
1647111301
Все шло к ничьей но концовка матча оказалась за ЦСКА. Фернандесу удалось забить мяч на последних минутах. Локомотив тоже понравился, были у них опасные подходы к воротам а Жемалетдинов даже промахнулся по пустым воротам. ЦСКА с победой!
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Plyash
1647113040
Очень даже себе неплохая игра,молодцы обе команды.Похоже,что мы рано забеспокоились об отсутствии трансляций из гейропы.Да после они все к е@еней матери.Завтра ещё нас Спартак - Краснодар порадует.
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