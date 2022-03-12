Отец Агаларова – о пятиматчевой серии Гамида без голов: «Ничего страшного не происходит»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал то, что его сын не может забить уже пять игр подряд.

«Пять игр в РПЛ Гамид не забивает. Но на сборах отличался. Против «Нижнего» он мне понравился, был хороший момент, когда он открылся, здорово пробил, но мяч не залетел.

Ничего страшного не происходит, надо работать дальше, вылазить из этой ситуации. Главное – делать всe правильно. Голы к сыну придут.

Да, в первом круге залетало, но не всe. Как нападающий он делает всe правильно, он прибавил в подыгрыше», – сказал Агаларов-старший.

Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.

У него 13 голов в 20 матчах.

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