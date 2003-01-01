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Геркус – о санкциях в отношении «Челси»: «Абрамовича просто грабят»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что «Челси» и владелец клуба Роман Абрамович попали под британские санкции.

«Получается, что правительство Великобритании забирает все активы у Абрамовича. Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесен тяжелейший удар.

Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции.

Человек вкладывал свои деньги, свое время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили. Абрамович был готов? Это хороший повод для грабежа», – сказал Геркус.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1770

    Dr.Metal 31 минуту назад

    Честным трудом на Челси не заработать за всю жизнь. Любой олигарх в своем роде вор. Но факт рекета на лицо. Надо б всех богатых англичан подобным образом в России обуть

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    Рейтинг: +1934

    spam2009 47 минут назад

    Грабят награбленное

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