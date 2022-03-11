Геркус – о санкциях в отношении «Челси»: «Абрамовича просто грабят»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что «Челси» и владелец клуба Роман Абрамович попали под британские санкции.

«Получается, что правительство Великобритании забирает все активы у Абрамовича. Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесен тяжелейший удар.

Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции.

Человек вкладывал свои деньги, свое время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили. Абрамович был готов? Это хороший повод для грабежа», – сказал Геркус.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?