Геркус – о санкциях в отношении «Челси»: «Абрамовича просто грабят»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что «Челси» и владелец клуба Роман Абрамович попали под британские санкции.
«Получается, что правительство Великобритании забирает все активы у Абрамовича. Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесен тяжелейший удар.
Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции.
Человек вкладывал свои деньги, свое время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили. Абрамович был готов? Это хороший повод для грабежа», – сказал Геркус.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
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Источник: «Матч ТВ»