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  • Геркус – о санкциях в отношении «Челси»: «Абрамовича просто грабят»

Геркус – о санкциях в отношении «Челси»: «Абрамовича просто грабят»

11 марта 2022, 15:31
6

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что «Челси» и владелец клуба Роман Абрамович попали под британские санкции.

«Получается, что правительство Великобритании забирает все активы у Абрамовича. Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесен тяжелейший удар.

Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции.

Человек вкладывал свои деньги, свое время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили. Абрамович был готов? Это хороший повод для грабежа», – сказал Геркус.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман Геркус Илья
Комментарии (6)
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spam2009
1647004942
Грабят награбленное
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Dr.Metal
1647005923
Честным трудом на Челси не заработать за всю жизнь. Любой олигарх в своем роде вор. Но факт рекета на лицо. Надо б всех богатых англичан подобным образом в России обуть
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владимир миронов
1647015149
Всё,что нажито непосильным трудом.....
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pele1981
1647016863
Ну не всё же ему грабить)))
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barka22
1647023317
По мощам и елей)) карма догнала
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