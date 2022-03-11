Nike может разорвать контракт с «Челси». У компании контракт с клубом на 900 миллионов

Nike может прекратить сотрудничество с «Челси».
Американская компания, являющаяся техническим спонсором лондонского клуба, раздумывает о разрыве контракта с «Челси» из-за санкций правительства Великобритании против Романа Абрамовича.
«Челси» и Nike в 2016 году подписали 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов. В случае расторжения соглашения клуб недополучит 540 миллионов.
- Ранее с «Челси» приостановил сотрудничество титульный спонсор Three.
- Hyundai тоже раздумывает о разрыве контракта.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Источник: Daily Mail