Nike может разорвать контракт с «Челси». У компании контракт с клубом на 900 миллионов

Nike может прекратить сотрудничество с «Челси».

Американская компания, являющаяся техническим спонсором лондонского клуба, раздумывает о разрыве контракта с «Челси» из-за санкций правительства Великобритании против Романа Абрамовича.

«Челси» и Nike в 2016 году подписали 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов. В случае расторжения соглашения клуб недополучит 540 миллионов.

Ранее с «Челси» приостановил сотрудничество титульный спонсор Three.

Hyundai тоже раздумывает о разрыве контракта.

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