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Британский миллиардер Кэнди подтвердил готовность купить «Челси»

Британский миллиардер Ник Кэнди подтвердил информацию о том, что он хочет купить «Челси» у Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что Кэнди совместно с партнерами готов заплатить 3 миллиарда евро. Еще 1,8 миллиарда евро Кэнди планирует потратить на реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

«Мы изучаем детали, и мы все еще заинтересованы в том, чтобы озвучить свое предложение.

Очевидно, что это время большой неопределенности для всех фанатов «Челси», — приводит слова Кэнди «Матч ТВ» со ссылкой на Sportsmail.

  • Бизнесмен с детства болеет за «Челси».
  • Вчера владелец Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
  • Россиянин купил «Челси» в 2003 году.

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Источник: «Матч ТВ»

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