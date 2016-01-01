Британец Кэнди готов купить «Челси» за 3 миллиарда и вложить еще 1,8 миллиарда в стадион

Британский бизнесмен Ник Кэнди хочет купить «Челси» у Романа Абрамовича. Покупатель совместно с партнерами готов заплатить 3 миллиарда евро.
Еще 1,8 миллиарда евро Кэнди планирует потратить на реконструкцию «Стэмфорд Бридж».
- Бизнесмен с детства болеет за «Челси».
- Абрамович хочет продать клуб не менее чем за 4 миллиарда фунтов стерлингов.
- Россиянин купил «Челси» в 2003 году.
«Челси», «ПСЖ» – претенденты на Мареза
Все предложения Абрамовичу по продаже «Челси» ниже 3 миллиардов. Никто не хочет платить столько, сколько он просит
Абрамович может вложить деньги в клуб из России