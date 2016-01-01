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Британец Кэнди готов купить «Челси» за 3 миллиарда и вложить еще 1,8 миллиарда в стадион

Британский бизнесмен Ник Кэнди хочет купить «Челси» у Романа Абрамовича. Покупатель совместно с партнерами готов заплатить 3 миллиарда евро.

Еще 1,8 миллиарда евро Кэнди планирует потратить на реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

  • Бизнесмен с детства болеет за «Челси».
  • Абрамович хочет продать клуб не менее чем за 4 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Россиянин купил «Челси» в 2003 году.

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Источник: Daily Mail

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