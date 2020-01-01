РФС отменил санитарный регламент в РПЛ и других соревнованиях

Отъезд легионеров все равно неизбежен. Увы
Бюро Исполкома РФС объявило об отмене санитарного регламента во всех соревнованиях.
«Отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС. Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдений норм и требований Роспотребнадзора», – говорится в заявлении союза.
После введения санитарного регламента в 2020 году на стадионах появилась чистая зона, а игроки были обязаны сдавать ПЦР-тесты.
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