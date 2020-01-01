РФС отменил санитарный регламент в РПЛ и других соревнованиях

Бюро Исполкома РФС объявило об отмене санитарного регламента во всех соревнованиях.

«Отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС. Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдений норм и требований Роспотребнадзора», – говорится в заявлении союза.

После введения санитарного регламента в 2020 году на стадионах появилась чистая зона, а игроки были обязаны сдавать ПЦР-тесты.

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