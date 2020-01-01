Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

РФС отменил санитарный регламент в РПЛ и других соревнованиях

Бюро Исполкома РФС объявило об отмене санитарного регламента во всех соревнованиях.

«Отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС. Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдений норм и требований Роспотребнадзора», – говорится в заявлении союза.

После введения санитарного регламента в 2020 году на стадионах появилась чистая зона, а игроки были обязаны сдавать ПЦР-тесты.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

КДК: «Кухта отбыл дисквалификацию в матче с «Енисеем» и мог играть с «Химками»

Кафанов – о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»: «Эти игроки пока в команде»

«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)

Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:13
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11