Мбаппе: «Анри, Роналдо – мои образцы для подражания»

Классные голеадоры! Анри пересидел в Арсенале, надо было раньше уходить из Арсенала, тогда по больше титулов выиграл бы. А Роналдо феномен. Добился большего бы, если не был ленив и любил потусить по вечеринкам.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, на кого ориентируется. Оба кумира француза игровую карьеру закончили.
«Мои образцы для подражания? Тьерри Анри, Роналдо. Они совершенные игроки, которым хочу стать и я. Работаю каждый день, чтобы быть не хуже них», – сказал Мбаппе.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- Все трое выигрывали чемпионат мира.
- Мбаппе летом может перейти в «Реал».
Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»
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Мбаппе тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» – завтра