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Мбаппе: «Анри, Роналдо – мои образцы для подражания»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, на кого ориентируется. Оба кумира француза игровую карьеру закончили.

«Мои образцы для подражания? Тьерри Анри, Роналдо. Они совершенные игроки, которым хочу стать и я. Работаю каждый день, чтобы быть не хуже них», – сказал Мбаппе.

  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • Все трое выигрывали чемпионат мира.
  • Мбаппе летом может перейти в «Реал».

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 100 миллионов в год

Мбаппе тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» – завтра

Источник: твиттер УЕФА

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Сегодня, 20:19
Комментарии2
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    Рейтинг: +15073

    Hektor 84 1 час назад

    Классные голеадоры! Анри пересидел в Арсенале, надо было раньше уходить из Арсенала, тогда по больше титулов выиграл бы. А Роналдо феномен. Добился большего бы, если не был ленив и любил потусить по вечеринкам.

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    Рейтинг: +278

    TANNER > Hektor 84 54 минуты назад

    не забывай про 2 очень жестких травмы колена у зубастика

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