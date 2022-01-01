Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»

Филиппе Коутиньо может остаться в «Астон Вилле». Этого хочет главный тренер команды Стивен Джеррард.

Бразилец выступает в английском клубе на правах аренды из «Барселоны». «Астон Вилла» может выкупить игрока за 40 миллионов евро.

Руководство «Астон Виллы» примет решение о будущем Коутиньо в мае.

Коутиньо провел в АПЛ 7 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Его рыночная цена – 18 миллионов евро.

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