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Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»

Филиппе Коутиньо может остаться в «Астон Вилле». Этого хочет главный тренер команды Стивен Джеррард.

Бразилец выступает в английском клубе на правах аренды из «Барселоны». «Астон Вилла» может выкупить игрока за 40 миллионов евро.

Руководство «Астон Виллы» примет решение о будущем Коутиньо в мае.

  • Коутиньо провел в АПЛ 7 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
  • Его рыночная цена – 18 миллионов евро.

Джеррард: «Коутиньо такой скромный и приземленный. Не скажешь, что это звезда мирового уровня»

АПЛ. Гол и два ассиста Коутиньо не помогли «Астон Вилле» выиграть у «Лидса»

Коутиньо посвятил пост дебюту за «Астон Виллу». Его гол и ассист спасли ничью в матче с «МЮ»

Источник: твиттер Фабрицио Романо

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